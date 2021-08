Eigenlijke doelwit vergisontvoering meldt zich: link met enorme partij cocaïne

Over wat hij of zij precies te vertellen had, wilde het Openbaar Ministerie zaterdag niets vertellen.

Volgens de politie houdt de vergisontvoering in het Noord-Hollandse Cruquius, waarbij op 5 augustus een volstrekt onschuldige man uit zijn wagen werd getrokken, verband met een enorme partij cocaïne, die eerder in de haven van Antwerpen werd onderschept. Op 28 juli van dit jaar ontdekten de autoriteiten in Antwerpen in een container met bananen op de kop af 1899 kilo cocaïne. De drugs waren afkomstig uit Ecuador.

Er zitten momenteel zes mannen vast voor de kidnapping van de Hoofddorper. Afgelopen week werd het voorarrest van de verdachten verlengd.

Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. De man raakte wel gewond bij zijn beproeving, die eindigde toen hij in Delft uit een auto werd gezet. De politie meldde donderdag op Twitter:

Bekijk ook: Politie zoekt slachtoffer van ontvoering in Cruquius

Het Rotterdamse korps zet een groot rechercheteam op de zaak. waarbij nauw contact wordt onderhouden met de politie uit Noord-Holland. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen verricht. De politie en het OM doen verder geen mededelingen.

De Nederlandse onderwereld is volgens justitie nauw betrokken bij cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. De in beslagname van grote partijen drugs leidt geregeld tot conflicten tussen criminele groeperingen. Er ontstaat dan ruzie over wie verantwoordelijk is voor de cokevangst en wie er moet opdraaien voor de kosten.