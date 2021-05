Futuroloog: ’Robot wordt onze huisvriend en geheugen is straks bij te chippen’

Mike van Rijswijk met Zenbo Junior (links) en de Avengers Iron Man. Ⓒ peter schols

HERTEN - Wat brengt de toekomst? Vliegende taxi’s, bezorgrobots, kookrobots? Je kunt het zo gek niet verzinnen. Futuroloog Mike van Rijswijk voorspelt dat we straks een sociale robot als huisvriend hebben en er zelfs nieuwe relatievormen ontstaan. Ook verwacht hij dat microscopisch kleine computers in het lichaam waken over onze gezondheid.