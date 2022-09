Ellenlange rijen Schiphol: ’Luchthaven moet met herfsttoeslag voor medewerkers komen’

Dat zegt minister Harbers (Infrastructuur) in de Tweede Kamer. Daar wijst hij op een evaluatie die Schiphol zélf zou doen naar aanleiding van de chaotische toestanden op de luchthaven in het voorjaar en de zomer. Dat onderzoek wordt nu bij de luchthaven weggehaald. Een ’onafhankelijke partij’ gaat op ’zeer korte termijn’ Schiphol tegen het licht houden, zegt Harbers.

De minister gaat daarnaast door met de ’wekelijkse updates’ over de situatie op de luchthaven. Die zouden eigenlijk na de zomer stoppen, maar nu het deze week ook weer chaos is met urenlange wachtrijen. „Het is weer een puinhoop op Schiphol”, zegt D66-Kamerlid Boucke. VVD-Kamerlid Koerhuis stelt voor de ’zomertoeslag’ die Schiphol-medewerkers kregen opnieuw in te stellen: „Noem het een herfsttoeslag.”

„Wordt u wel serieus genomen?”, vraagt Boucke ook aan de minister. Hij wijst erop dat Schiphol plannen maakt voor een nieuwe terminal, terwijl het kabinet voor de zomer juist krimp voor de luchthaven aankondigde. „Schiphol moet duidelijk maken waarom het dat wil”, zegt Harbers. „Het kan niet zijn om meer vluchten uit te voeren.” Volgens de minister is het plan ’nog niet aan aandeelhouders voorgelegd’.