Vakantie in Gelderland eindigt met slang in auto

Het dier verdween niet lang na zijn verschijning weer terug de motorkap in en de famlie besloot de dichtstbijzijnde garage op te zoeken, zo schrijft Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk op Facebook.

Garagemedewerkers hebben de slang in goede gezondheid uit de motorkap gehaald en het dier in veiligheid gesteld. De familie kon hun rit weer voortzetten.

De slang, een ringslang, komt in de Nederlandse natuur voor en is in samenwerking met een boswachter door de Dierenbescherming uitgezet in Winterswijk.