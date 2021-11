Francois Hollande: ’We deden alles wat we konden’

Buitenland

Commandant Taliban gedood bij IS-aanval ziekenhuis Kabul

Hamdullah Mokhlis, een belangrijke commandant bij de strijdkrachten van de Taliban in Kabul, is een van de slachtoffers van de aanval die Islamitische Staat dinsdag heeft uitgevoerd op het grootste militaire ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad Kabul, bevestigden de Taliban woensdag.