Stijging opnames wegens coronabesmetting

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in het ziekenhuis maar niet op de ic ligt, is nu 87 en dat zijn er acht meer dan zaterdag.

Dat zijn de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). „De stijging van het aantal opgenomen Covid-patiënten past nog binnen de bandbreedte van de afgelopen dagen”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.