In Tsjechië moet iedereen buiten mondkapje dragen

En de Tsjechische regering heeft nog meer drastische maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus, melden media. Tussen 10 en 12 uur mogen uitsluitend 65-plussers boodschappen doen.

In Nederland zijn juist grote tekorten. Artsen en ziekenhuizen moeten creatief zijn. Sommige huisartsen roepen mensen op hun mondkapjes in te komen leveren. „Voor vandaag lukt het nog wel, maar voor velen morgen misschien niet meer”, zei huisarts Marco Blanker in Zwolle tegen De Telegraaf.

Ondertussen moeten ziekenhuizen de FFP2-mondmaskers gaan uitspoelen, met waterstofperoxide. Zo kunnen hergebruikt worden.

Bekijk ook: Methode ontdekt voor hergebruik mondmaskers

Wel gloort licht aan de horizon. Woensdag landden toestellen van China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines met een voorraad op Schiphol. De mondkapjes worden aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land geschonken, terwijl huisartsen hopen dat de kapjes niet enkel naar ziekenhuizen gaan. Later deze week komen er meer zendingen (totaal: 80.000 mondkapjes, 50.000 handschoenen) en dat is volgens de Landelijke Vereniging Huisartsen broodnodig (LHV).