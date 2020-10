’Doden in Azerbeidzjan door Armeense beschietingen’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Azerbeidzjan sprak van een „nieuwe nachtelijke raketaanval door Armeense strijdkrachten op bewoond gebied in Ganja.” Daardoor vielen ook 33 gewonden onder wie kinderen. Het land is al wekenlang in hevige gevechten met Armenië beland.

Op foto’s is te zien hoe reddingswerkers mensen zoeken die mogelijk nog onder het puin liggen. Gebouwen zijn volledig verwoest.

Zondagochtend zijn de reddingswerkzaamheden in volle gang in Ganja. Ⓒ REUTERS

Het afgelopen weekend werd al een vliegveld in Ganja gebombardeerd, wat een verdere escalatie van het conflict betekende. De agressie vanuit Armeense zijde gaat hand in hand met aanvallen van Azerbeidzjan, dat naar eigen zeggen delen van het land ’bevrijdt’ die officieel wel onder Azerbeidzjan vallen maar jarenlang werden gecontroleerd door Armeense milities. Het land krijgt grootschalige steun, naar verluidt zelfs inclusief Syrische strijders, van Turkije.

De beschuldiging komt een dag na het ingaan van een wapenstilstand in Nagorno-Karabach, de regio die door beide landen wordt betwist. De landen beschuldigen elkaar van het schenden van dat bestand.