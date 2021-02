Politie bezoekt carnavalsfeestje in Brabantse loods: mensen vluchten weiland in

„We begrijpen dat het moeilijk is dat er dit jaar geen gewoon carnaval gevierd kan worden, maar laten we er samen voor zorgen dat dit volgend jaar wel kan”, is de boodschap van de politie. Fysieke carnavalsactiviteiten mogen dit jaar niet vanwege de coronamaatregelen.

De feestgangers - in gepaste carnavalskledij - zijn bij het zien van de politie een weiland in gevlucht. Iemand die over een sloot sprong, raakte gewond aan zijn knie, meldt BN De Stem. Agenten gingen met politiehonden achter de mensen aan. In de loods stond genoeg drank om de avond mee door te komen.

Er zouden geen boetes zijn uitgedeeld. Wel zijn de gegevens van de eigenaar genoteerd. Mogelijk krijgt die nog problemen vanwege het feest.

Carnavalgekte

Dit weekend greep de politie al in in onder meer Breda en het Zeeuwse Kloosterzande. In Breda werden twee cafés gesloten omdat er carnaval werd gevierd. In Kloosterzande waren in en bij een café bijna honderd mensen in carnavalskleding feest aan het vieren.