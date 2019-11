De meest spectaculaire ontsnappingen

Hulda Kiel ontsnapte uit de Koepelgevangenis in Breda door met een lepel een tunnel te graven. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - In hun drang naar vrijheid halen gedetineerden halsbrekende toeren uit om te ontsnappen. Tunnels graven, onder auto’s kruipen of zelfs een helikopter in laten vliegen. In Nederland is dit niet strafbaar. En kunnen gevangenen risicoloos de benen nemen. Maar dat is binnenkort verleden tijd.