Autobranden Arnhem: vannacht 6 keer raak in één uur

Ook een container tegen een woning in Arnhem is in brand gezet. Een agent en de fotograaf van dienst schoten in actie.

ARNHEM - In Arnhem zijn in de nacht van maandag op dinsdag in twee aangrenzende wijken in een uur tijd zes auto’s in vlammen opgegaan. Bij twee auto’s is geprobeerd brand te stichten. Ook zijn twee afvalbakken in brand gezet, aldus de politie dinsdag. De afstand tussen de verschillende branden is gering.