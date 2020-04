Sinds dinsdagochtend zijn de branden, maar ook de massale aanwezigheid van brandweer en politie het gesprek van de dag. „We zijn gewekt door de sirenes, anders hadden we gewoon verder geslapen. Buurtbewoners dachten dat er vuurwerk werd afgestoken. Ze hadden niets in de gaten. Pas later kwamen ze erachter dat het geknal afkomstig was van die autobranden”, aldus een wijkbewoonster.

Rond de resten van de uitgebrande personenwagens vragen bewoners zich af, waarom er niet meteen groot alarm is geslagen. „We hebben nota bene een buurt-app voor dit soort calamiteiten. Van iedere scheet wordt melding gemaakt, maar als er zes auto’s in de fik staan, hoor je helemaal niets”, foetert een buurtbewoonster. „Dan laten ze elkaar gewoon doorslapen. Onbegrijpelijk.”

Ook een container tegen een woning in Arnhem is in brand gezet. Een agent en de fotograaf van dienst schoten in actie.

Ze is bepaald niet de enige bij wie zich een gevoel van onveiligheid, angst en onrust heeft meester gemaakt. Begin deze maand brandde al een auto uit in een dichtbevolkte woonwijk. En nog geen tien dagen later waren er opnieuw in één nacht twee autobranden in de stad.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch noemt de toename van deze criminele activiteiten ’een plaag voor de stad’. „Het is laf en sneaky”, zei hij nadat er in twee weken tijd in verschillende delen van de Gelderse hoofdstad auto’s in vlammen waren opgegaan. Op welke wijze de branden worden aangestoken, is onduidelijk.

Ook van dit bestelbusje bleef weinig over tijdens de ’autobrandnacht’ in Arnhem. Ⓒ De Telegraaf

Het echtpaar Lisa en Avi Harosh zegt zwaar getroffen te zijn door de autobranden, omdat hun auto nu rechtstreeks naar de sloop kan.We hebben nog met een gieter geprobeerd te blussen. Maar dat moet een lachwekkend gezicht zijn geweest, want er was natuurlijk geen houden aan”, aldus het ondernemerspaar. „De vlammen sloegen metershoog onder de motorkap vandaan. Het heeft maar weinig gescheeld of ons hele pand was in vlammen opgegaan. Behalve ons huis, is ook ons bedrijf hier ondergebracht. We draaien hier een bed & breakfast. Door de coronacrisis hebben we al wekenlang geen omzet. Op compensatie hoeven we niet te rekenen. En nu komt dit er ook nog bij. Het is echt rampzalig.”