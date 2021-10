Ben Knapen zet alsnog fout Sigrid Kaag recht

In september bezwoer Kaag tijdens een Kamerdebat over de evacuatie uit Afghanistan dat haar medewerkers de ambassade in Kabul geen opdracht hadden gegeven om maar drie van de zestig familieleden van Afghaans ambassadepersoneel te selecteren voor een evacuatievlucht. „Ik zeg naar eer en geweten dat de betrokken persoon, die dat gesprek heeft gevoerd, niet heeft gezegd: het moeten er slechts drie zijn”, zei Kaag over de opdracht die telefonisch vanuit haar ministerie aan de ambassade in Kabul werd gegeven.

’Zeer restrictief’ beleid

In de Kamer kwam Kaag onder vuur te liggen vanwege de vermeende beperking van drie mensen, die bleek uit geopenbaarde mails over de evacuatie. In totaal hadden 58 mensen Nederland gevraagd om naast zichzelf en hun gezin ook andere familieleden te evacueren

Uit een nabrander van Knapen blijkt dat het kabinet had besloten om een ’zeer restrictief’ beleid te hanteren met betrekking tot familieleden van Afghaanse medewerkers. De reden daarvoor is dat de ambassadestaf onder eenzelfde regeling behandeld moest worden als de Afghaanse tolken, die alleen hun kerngezinnen mee mochten nemen.

Uitzonderingen op het ’kerngezin’, dat bestaat uit de partner en minderjarige kinderen, moesten van Den Haag tot een minimum worden beperkt. Om die kwalificatie ’restrictief’ te illustreren is het getal drie dus wel genoemd, maar niet als ’absoluut aantal’, aldus Knapen. Hij betreurt het als die indruk wel is ontstaan.

Specifiek drie mensen

Die indruk ontstond vanwege de communicatie van de medewerkers van Kaag in elk geval wel bij ambassadeur Caecilia Wijgers. Zij liet eerder in een e-mail aan het ministerie al weten zich niet te willen beperken tot het getal drie, omdat alle familieleden ’evenveel gevaar liepen’ als de staf. Direct daarna is „de indruk weggenomen dat specifiek drie mensen gekozen moesten worden”, aldus Knapen. Vervolgens werd in alle chaos die in Afghanistan was ontstaan besloten om alle familieleden waarvoor een uitzondering werd gevraagd in aanmerking te laten komen voor evacuatie uit het land.