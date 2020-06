Ontsnapte serval valt konijnen en man aan

Johan van Herk hoorde zondagmorgen rond 05.30 uur ineens een ’enorm lawaai en gepiep’ uit zijn tuin. „Ik ben meteen mijn bed uit gesprongen en zag dat het om een prachtige serval ging. Ik was helemaal verrast en liet het meteen aan de anderen in huis zien”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Een van de konijnen in de tuin van Van Herk wist het bezoekje van de serval, die tot wel een meter groot kunnen worden, niet te overleven. De andere konijnen in het hok waren op dat moment de kooi al ontvlucht. „Die waren uit paniek over het hek heen gesprongen. Toen ik naar het dode konijn toeliep, begon de serval hevig met de poten te slaan en te blazen: prooinijd. Door mezelf groot te maken en lawaai te maken, ging het beest toch weg.”

Gevangen

Van Herk belde de politie, waarop ook de dierenambulance werd ingeschakeld. „Ik werd later op de dag gebeld dat de serval gevangen was bij iemand anders in de tuin.” Volgens Omroep West is het dier teruggebracht naar de eigenaar. Het zou niet de eerste keer zijn dat de wilde kat is ontsnapt.