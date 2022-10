Van der Burg in beroep tegen uitspraak over asielopvang

Van der Burg zei eerder vrijdag dat hij het eens is met ’de hoofdboodschap’, namelijk dat het niveau van de opvang omhoog moet. Hij merkte daarbij wel op dat de problemen zich vooral voordoen bij de crisisnoodopvang. Die moet sowieso worden afgebouwd zodra er meer opvangplekken gerealiseerd zijn in de reguliere opvang. Alleen lukt het gewoonweg niet om aan de opdracht van de rechter te voldoen, zo zegt de bewindsman. „Als een rechter je iets oplegt dat je niet kúnt uitvoeren, dan mag je dat best aan een hogere rechter voorleggen.”

In het kort geding dat Vluchtelingenwerk had aangespannen tegen de Staat en opvangorganisatie COA had de rechter geoordeeld dat per direct geen jonge kinderen en medisch kwetsbaren in de crisisnoodopvang. Het ontbreekt daar vaak aan privacy, onderwijs voor kinderen en voldoende zorg voor kwetsbaren. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers moet het kabinet binnen vijf dagen fatsoenlijke opvang regelen, zo oordeelde de rechter.

Van der Burg zegt dat het kabinet het het COA nu eenmaal afhankelijk zijn van de bereidheid van gemeenten om dergelijke opvang te verzorgen. „Tot nu toe komen die woningen nog onvoldoende beschikbaar.” Dat betekent dat het niet lukt om in het aantal alleenstaande asielkinderen in Ter Apel terug te brengen van 300 naar 55, het aantal opvangplekken dat daar eigenlijk voor deze groep beschikbaar is. De VVD-bewindsman stuurde donderdagavond nog een verzoek aan gemeenten met om voor het eind van het jaar 1700 plekken te verzorgen voor alleenstaande asielkinderen.

Vier muren en een plafond

De rechtbank Den Haag heeft donderdag precies omschreven waaraan de opvang voor asielzoekers minimaal moet voldoen. Zo moeten alle asielzoekers minstens een slaapruimte hebben met vier muren en een plafond, een afsluitbare deur en een raam dat open kan. In zo’n ruimte met minimaal vier vierkante meter slaapruimte per persoon, mogen maar zes mensen van hetzelfde geslacht worden opgevangen. Per tien asielzoekers moet er minstens één afsluitbare wc zijn en per twaalf asielzoekers een douche. In de crisisnoodopvang is hiervan momenteel geen sprake. Zaken als toegang tot drinkwater, medische zorg en drie maaltijden per dag moet het COA meteen regelen, oordeelde de rechter.

’Vertel me niet dat cruiseschip ongeschikt is’

Volgens Van der Burg zijn sommige eisen niet passend. „Er is gezegd dat de ramen van slaapkamers open moeten kunnen. Maar neem nou de kajuitramen van de noodopvang op cruiseschepen; die kunnen open, maar je gaat me niet vertellen dat een hotel-accomodatie als een cruiseschip niet geschikt is om asielzoekers op te vangen.” Bovendien is op geen enkele locatie geen toegang tot schoon drinkwater. „Dat heeft nooit ter discussie gestaan.”

Momenteel heeft het COA bijna 47.000 asielzoekers en erkende vluchtelingen in de opvang, waarvan ruim 31.000 in gewone asielzoekerscentra, ruim 12.000 in de noodopvang en 3.500 in de crisisnoodopvang.