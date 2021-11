Douane vindt cocaïne in de Rotterdamse haven ter waarde van bijna 57 miljoen euro

Dat meldt het Openbaar Ministerie op hun website. De drugs zaten verstopt in vier verschillende containers. De eerste container was geladen met mango’s. De lading was op 17 november binnengekomen met een zeeschip vanuit Brazilië. De mango’s waren bestemd voor een bedrijf in Bleiswijk. In deze container werd in totaal 497 kilo cocaïne aangetroffen. Het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

De tweede container was afkomstig uit Ecuador en was geladen met bevroren vis. De lading was op 21 november binnengekomen met een zeeschip. De container was bestemd voor een bedrijf in Spanje. Uit deze container werd in totaal 35 kilogram cocaïne in beslag genomen. De pakketten waren verstopt bij de koelmotor van de container. Het bedrijf in Spanje lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

De derde container was afkomstig uit Brazilië en geladen met bevroren lime juice. De lading was op 21 november binnengekomen. De container was bestemd voor een bedrijf in Duitsland. Uit deze container werd in totaal 47 kilogram cocaïne aangetroffen. De pakketten waren verstopt bij de koelmotor van de container. Het bedrijf in Spanje lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

De vierde container was afkomstig uit Brazilië en ook geladen met bevroren lime juice. De lading was op 21 november binnengekomen. De container met lime juice was afgeleverd bij een bedrijf in de omgeving van Rotterdam. Tijdens de lossing werd een grote beschadiging aan de containervloer gezien en rechthoekige pakketten aangetroffen. Door het bedrijf werden autoriteiten geïnformeerd. In totaal werden er 180 pakketten cocaïne uit de vloer verwijderd.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.