Politie belaagd door groep mensen in Etten-Leur, meerdere gewonden

De drie mannen van 54, 52 en 34 jaar oud en de vrouw van 52 jaar oud komen uit Sint Willebrord. De politie hield hen aan op de Markt en het Raadhuisplein in het centrum van Etten-Leur. Er werd feest gevierd nadat daar zondag de Profwielerronde had plaatsgevonden.

Agenten gingen rond 21.30 uur af op de melding van de vechtpartij, aldus de politie in een verklaring. De rust leek weergekeerd en de agenten gingen het gesprek aan, „maar toch sloeg opnieuw de vlam in de pan.” Agenten en beveiligers werden belaagd en er werd met voorwerpen gegooid. De politie spreekt van een dreigende situatie. Agenten gebruikten wapenstokken om de menigte op afstand te houden. Er is door agenten aangifte van mishandeling gedaan. De aanleiding van de vechtpartij is volgens de politie niet duidelijk.

Waarnemend burgemeester van Etten-Leur Mark Verheijen noemt het „erg jammer” dat de dag die in teken stond van de wielerronde zo moest eindigen. „De omvang en de intensiteit van dit geweld heeft grote impact op de betrokken politieagenten, bewakers en onschuldige omstanders.” Hij noemt het een absoluut dieptepunt dat drie agenten gewond raakten. „Ik spreek de hoop en verwachting uit dat er strenge straffen volgen om een duidelijke streep te trekken.”