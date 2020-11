Politie: 116 kilo illegaal vuurwerk in kelder Rijswijk

Een opgeblazen prullenbak bij een bushokje. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

RIJSWIJK - De politie heeft 116 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in de kelder en garagebox van een huis in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Een 18-jarige man is opgepakt, aldus de politie dinsdag.