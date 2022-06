Na flink gesteggel zijn EU-lidstaten akkoord met klimaatplan

Het akkoord volgt slechts een jaar na de lancering door de ’Europese klimaatpaus’ Frans Timmermans, en dat is voor Brusselse begrippen razendsnel. Het klimaatpakket, de grootste verzameling plannen ooit, moet de EU helpen om de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent te reduceren ten opzichte van 1990.

Makkelijk waren de onderhandelingen niet. Vooral Oost-Europa schrok van het plan om huishoudens en automobilisten mee te laten draaien in het systeem voor CO2-beprijzing. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat we door dit plan nog meer gaan betalen voor de energierekening en aan de pomp. Het Europees Parlement trapt hier op de rem, maar de EU-klimaatministers willen dit groene plan doordrukken.

Gesteggel

Maar Nederland was niet zo happig op de besteding van de opbrengst. Als het aan Timmermans ligt gaat het bijna allemaal naar een ’sociaal klimaatfonds’ om mensen te compenseren voor de klimaatrekening. Maar door de verdeelsleutel zou de Nederlandse opbrengst grotendeels naar Oost-Europa vloeien.

Na flink wat gesteggel is er een compromis bereikt: er gaat 59 miljard euro in plaats van 72 miljard euro naar de pot vloeien. Lidstaten zullen bovendien iets meer zelf moeten opdraaien voor hun klimaatplannen. Ook over andere onderdelen van het klimaatpakket is een akkoord bereikt: zo komt er een koolstofgrensheffing en worden versneld gratis CO2-uitstootrechten uit de markt gehaald.

Nu de EU-lidstaten een standpunt hebben ingenomen kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen. Over een verbod op nieuwverkoop van auto’s die op diesel en benzine rijden zijn de twee partijen het alvast eens, daar moet in 2035 een einde aan komen. Van minister Rob Jetten (Klimaat) had het nog wel wat ambitieuzer gemogen: „Wij zijn van mening dat dit sneller had gekund en hebben ingezet op 2030.”