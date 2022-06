NPO wil Ongehoord Nederland financiële sanctie opleggen: ’Aanval op de persvrijheid’

Na zorgvuldige bestudering van de uitspraak van de ombudsman is de NPO van plan aan omroep Ongehoord Nederland een sanctie op te leggen. Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden. Dit is ON en omroepbaas Arnold Karskens woensdag gemeld.

Het gaat echter nog om een voornemen. Eerst wil de NPO omroep Ongehoord Nederland horen en de kans geven te reageren. Daarna besluit de Raad van Bestuur van de NPO. Dit besluit moet in de week van 27 juni uiterlijk worden genomen.

Karskens noemde het voornemen voor de sanctie woensdag in een reactie „een frontale aanval op de persvrijheid in Nederland.” Eerder had Karskens al duidelijk gemaakt zich niet in de conclusies van de ombudsman te kunnen vinden. Ook in de uitzending van Ongehoord Nieuws van afgelopen dinsdag werd het rapport bespot door de presentatoren. Astro TV- en Ongehoord Nederland-presentator Arlette Adriani suggereerde dat zij maar „een cursusje doorvragen moest gaan doen deze zomer.” Een van de verwijten van de ombudsman was dat de presentatoren van ON zelden doorvragen als gasten ongefundeerde of niet-feitelijke uitspraken doen.

Het Commissariaat van de Media liet eerder weten het rapport te gaan „bestuderen.” Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) liet weten zich „niet te gaan bemoeien” met de zaak-Ongehoord Nederland. De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status op voorwaarde dat de omroep „dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek” deelde als andere omroepen binnen de NPO. Maar het ministerie heeft de uitzendingen niet gecontroleerd.