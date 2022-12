Door Trump gesteunde kandidaat verliest, meerderheid Democraten in Senaat

Voor de Republikeinen, en met name voormalig president Donald Trump is het een grote tegenvaller. Herschel Walker was persoonlijk door Trump geselecteerd. Partijgenoten hadden kritiek op die keuze. Zij vonden Walker geen geschikte kandidaat. De voormalige American Football held heeft geen enkele politieke ervaring. Hij kwam bovendien in opspraak toen verschillende vrouwen beweerden dat hij voor hun abortus had betaald, dit terwijl Walker juist zeer anti-abortus is.

Warnock, een dominee in de kerk waar ook Martin Luther King preekte, sprak laat op de avond zijn supporters in Atlanta toe. „Na een zwaarbevochten campagne, of moet ik zeggen campagnes? Is het een eer om de vier krachtigste woorden in een democratie uit te spreken: Het volk heeft gesproken.” Kort daarvoor had Herschel Walker zijn verlies erkend. „We komen niet met excuses vanavond, want we hebben keihard gevochten.”

Tientallen miljoenen

De belangen waren groot, en beide partijen gaven tientallen miljoenen dollars uit, en zetten prominente partijgenoten in om de inwoners van Georgia nog een keer naar de stembus te krijgen. De tweede ronde was nodig omdat beide kandidaten bij de congresverkiezingen van 8 november niet de benodigde 50% van de stemmen haalden.

De Democraten krijgen 51 zetels in de Senaat, tegenover de 49 van de Republikeinen. Daarmee winnen de Democraten een zetel ten opzichte van nu. Die ene zetel maakt een groot verschil. Het is nu minder problematisch als een Democraat dwarsligt. Bovendien hebben de Democraten nu veel meer invloed in de senaatscommissies.

President Biden liet na de stemming weten dat hij zijn partijgenoot Warnock telefonisch heeft gefeliciteerd. „Kiezers in Georgia hebben vandaag onze democratie verdedigd”, schreef Biden op Twitter. „Ze hebben het ’Ultra MAGAism’ verworpen.” Hij verwijst daarmee naar de politieke stroming van Trump.

Lastige twee jaar Biden

De meerderheid in de Senaat neemt niet weg dat het voor President Biden nog altijd een lastige twee jaar gaat worden. Doordat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijtraakten deze congresverkiezingen wordt het nog steeds uitermate moeilijk om plannen door het congres te krijgen.

Voor Democraten is deze uitslag ook om een andere reden een grote opsteker. Georgia was jarenlang een Republikeinse staat, maar dat lijkt nu veranderd. Bij de verkiezingen van 2020 koos Georgia al twee Democraten als senator en stemde de staat voor het eerst in dertig jaar voor een Democratische president. Democraten geloven dat met de herverkiezing van Warnock deze staat van Republikeins ’rood’ nu echt naar ’paars’ of zelfs Democratisch rood is gegaan.