Daar komt de zomer: ’Temperaturen tot 25 graden in aantocht’

„De huidige temperatuurdip, met maxima van 12-16 graden, is van korte duur. Op Hemelvaartsdag wordt het alweer een stuk warmer met 14 graden op de Wadden tot lokaal 18 graden in het zuidoosten”, schrijft Weeronline. „Vrijdag ligt de temperatuur weer op een normaal niveau van 16 graden op de Wadden tot lokaal 20 graden in het zuidoosten. In het weekend wordt het op grote schaal ruim 20 graden.”

Warm richting Pinksteren

Het warme lenteweer zal na het hemelvaartsweekend volgens Weeronline waarschijnlijk aanhouden. Volgende week en tijdens Pinksteren worden maxima van 18-25 graden verwacht. „Er is dus een grote kans dat de meteorologische lente warm afsluit en als de warmste berekeningen uitkomen kunnen de eerste zomerse dagen met maxima van 25 graden genoteerd worden. De kans op zomerse temperaturen is zo’n 20 procent.”

Er zijn daarbij flinke zonnige perioden, maar er ontstaan volgende week ook stapelwolken. Plaatselijk kunnen die soms uitgroeien tot een regen- of onweersbui. „Helemaal stabiel is het lenteweer dus niet, maar de uitzonderlijk natte lente wordt aangenaam afgesloten”, meldt Weeronline.

Zomer

Aan het begin van de meteorologische zomer kunnen de korte broeken waarschijnlijk meteen aan. Voor begin juni is er een grote kans op bovennormale temperaturen. Normaal liggen de maxima dan rond een graad of 20. De kans op zomerse temperaturen is nu dus groter dan gebruikelijk.