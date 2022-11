OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 258 van de invasie LIVE | Russische soldaat onthult ’levende hel’ aan het front: ’Mannen werden uiteengerukt’

Kopieer naar clipboard

Russische tanks in de provincie Loehansk, beeld vrijgegeven door Moskou eind juli. Ⓒ ANP / AP

AMSTERDAM - De invasie in Oekraïne duurt inmiddels meer dan acht maanden. In het zuiden en het oosten van Oekraïne wordt opnieuw zwaar gevochten. De Russen lijken op bepaalde punten op het front onder druk te staan en zetten meer en meer Iraanse drones in. Lees hier het laatste nieuws uit Oekraïne.