Bestuur Bij1 Amsterdam stapt woedend op om ’fraude en verduistering’

Uit protest is het Amsterdamse Bij1-bestuur afgetreden. In een e-mail aan de leden komt dinsdag een boel vuile was naar buiten. Van fraude op de stemlijst tot en met foute praktijken rondom geld.

De situatie liep uit de hand toen fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen begin deze maand officieel ziekteverlof nam. De twee andere fractieleden, Carla Kabamba en Nilab Ahmadi, kwamen er niet uit wie hem moest opvolgen.

Nadat het Amsterdamse bestuur een ultimatum had gesteld, leek er vrijdag witte rook. Kabamba zou Veldhuyzen tijdelijk opvolgen. Ahmadi bestreed dat vrijwel direct. Nu blijkt dat geen van beiden de leiding zal overnemen.

De nieuwe fractievoorzitter is namelijk activist Dinah Bons, de nummer 4 van de lijst die woensdag nog geïnstalleerd moet worden als raadslid. Bons is lid van het landelijke partijbestuur en zou van hogerop zijn aangewezen. De Amsterdamse afdeling vindt deze landelijke inmenging ’niet integer’.

Fraude

Daarnaast schrijven de vertrekkende bestuursleden dat Ahmadi waarschijnlijk door fraude hoog op de kieslijst is beland. Dat is tijdens de verkiezingen niet naar buiten gebracht om de campagne niet „negatief te beïnvloeden”.

Verder beschuldigt het bestuur de fractie van gebrek aan transparantie over de financiële middelen. Daarnaast zou er binnen Bij1 zelfs sprake zijn van ’anti-zwart racisme’ en ’afrofobie’. „Met lede ogen kijkt men toe hoe zwart politiek talent wordt weggepest”, aldus het bestuur.

Bons neemt woensdag de zetel van Veldhuyzen in. In principe totdat Veldhuyzen weer terugkeert, maar het is nog maar de vraag of hij dat doet. Bons is straks de eerste transvrouw in de Amsterdamse gemeenteraad.

Ahmadi noemt de beschuldigdingen aan haar adres ’ongefundeerd’ en komt later in een nieuwsbrief met een inhoudelijke reactie.