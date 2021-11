Kabinet gaat zwabberend richting paniekstand

Video

‘Deze schandalen zullen opvolger Merkel achtervolgen’

In Duitsland is nog geen twee maanden na de verkiezingen is een regeerakkoord gepresenteerd. Correspondent Rob Savelberg vertelt wat de coalitiepartijen willen en wat voor gevolgen dat voor Nederland kan hebben. Ook legt hij uit wie Olaf Scholz is, de man die Angela Merkel zal opvolgen als nieuwe bo...