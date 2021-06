Ruim 50 arbeidsmigranten onder ’erbarmelijke omstandigheden’ gevonden

Binnenland

Hoekstra niet enthousiast over samenwerking met links: ’Verschil is zeer groot’

CDA-leider Wopke Hoekstra is niet enthousiast over een mogelijk kabinet met linkse partijen PvdA en GL. Het verschil met die die partijen noemt hij ’zeer groot’, samenwerking is volgens hem ’niet de variant die het meest voor de hand ligt’.