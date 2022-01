LIVE | Stormloop op bioscoopkaartjes na heropening

Premium Binnenland

Limburgse horeca in verzet: ’Het moet afgelopen zijn’

„We zijn sociale dieren, we willen onder elkaar zijn. Dat is welzijn. Daarom is de horeca zo belangrijk”, zegt kroegbaas Tessa Hassing uit Heerlen terwijl ze een pilsje voor een klant tapt. In Zuid-Limburg is de horeca zaterdag gewoon open, als protest tegen de voortdurende gedwongen sluiting. De co...