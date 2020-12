Zoon in shock: ’Grafkist papa opgegraven om gouden tand’

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De zoon van Bosko, een man met zigeunerroots, is nog altijd in shock. Hij toont op zijn smartphone de beelden van een grafsteen die verschoven werd en gebroken, omringd door de aarde van het graf dat tot dan door de steen werd bedekt. Het graf waarin zijn vader in 2010 begraven werd.

„De daders hebben tot bijna drie meter diep gegraven, tot ze op de kist van mijn vader botsten. En alsof dat nog niet voldoende was, hebben ze die kist ook nog opengebroken en hebben ze het kaaksbeen, dat gouden tanden bevatte, uit het skelet van mijn vader gerukt.”

Ons kent ons

Dat het de bedoeling was om de nabestaanden van Bosko in het diepst van hun hart te treffen, daar twijfelt de zoon van Bosko geen seconde aan. Hij meent zelfs te weten wie achter de grafschennis zit. „Ons kent ons in de zigeunerwereld. Sinds juni vorig jaar krijgt onze familie geregeld bedreigingen van allerlei aard”, vertelt hij. „Onder de vorm van veelzeggende foto’s, ingesproken boodschappen, videomontages waarin men het steevast over mijn vader heeft. Ik ben er zeker van: diegene die dit gedaan heeft, was zelf aanwezig toen mijn vader ten grave werd gedragen.”

De feiten werden nu door grafdelvers ontdekt, die de politie op de hoogte brachten. Zelf wist de familie van Bosko van niets tot ze zelf voor het geschonden graf stonden. „Wij hebben een klacht ingediend en er loopt een onderzoek”, zegt de zoon. „Ik heb de rechercheurs alle gegevens overgemaakt waarover ik beschikte. Maar tot dusver worden wij volledig in het ongewisse gelaten over de vorderingen van het onderzoek.”

Politie en OM bevestigen het verhaal van Bosko’s zoon. Zij sluiten niet uit dat een georganiseerde bende uit is op de juwelen van overledenen en tot alles in staat is om die te bemachtigen. Maar er wordt ook rekening gehouden met een familievete tussen twee zigeunerclans.