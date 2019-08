Man op vakantie spoort zijn gestolen motor op via gps

Terwijl de man op vakantie was met zijn vrouw, merkte hij dat zijn motor in beweging kwam doordat hij een gps-zender in een van zijn motoren had geplaatst. Daarop belde hij direct de politie.

Toen de motor volgens de satellietgegevens stilstond ter hoogte van de Boogschutterstraat in Rotterdam zijn agenten naar dat adres gegaan. Daar troffen ze de gestolen motoren aan. De twee opgepakte verdachten waren al bezig met het uit elkaar halen van de voertuigen.