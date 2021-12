Honderden liefhebbers op ’perfecte ijsvloer’ in Noordlaren: ’Heerlijk schaatsen zo!’

Schaatsen

Jutta Leerdam wint 1000 meter en is zeker van plek op Olympische Spelen

Jutta Leerdam zich bij het Olympisch Kwalificatietoernooi in Thialf geplaatst voor de Olympische Spelen. De 22-jarige Nederlandse won de 1000 meter in een tijd van 1.14,09 en is door die overwinning zeker van een plek in Peking.