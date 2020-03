Máxima bezoekt noodlijdende bloemenkwekers

Archieffoto. Ⓒ ANP

Honselersdijk - Koningin Máxima nam vrijdagmiddag een kijkje bij een kwekerij in het Westland. Bij het bedrijf Zuidbaak sprak ze met ondernemers in de sierteeltsector die zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Sinds de uitbraak van het virus is de vraag naar bloemen en planten uit de Nederlandse kassen bijna helemaal weggevallen.