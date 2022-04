Macron: gesprekken met Poetin zijn vastgelopen

„Sinds de massamoorden die we in Boetsja en in andere steden hebben ontdekt, heeft de oorlog een andere wending genomen, dus ik heb sindsdien niet meer rechtstreeks met hem gesproken, maar ik sluit niet uit dat in de toekomst wel te doen”, zei Macron maandag tegen France 5.

Op de vraag waarom hij niet zoals andere Europese leiders naar Kiev is afgereisd, zegt Macron dat hij de Oekraïense hoofdstad alleen zal bezoeken „om iets nuttigs te brengen. Als ik naar Kiev ga, zal dat zijn om een verschil te maken.”