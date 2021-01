Politie maakt jacht op deze Museumplein-relschoppers

De verdachten die zijn voorgeleid zijn allen mannen en variëren in leeftijd tussen 21 en 54 jaar. Ze zijn afkomstig uit Medemblik, Ridderkerk, Schiedam, Hoofddorp, Wageningen, Breukelen, Rijswijk, Den Haag en twee uit Amsterdam. Ze worden ervan verdacht onder meer stenen te hebben gegooid richting de politie. Naast openlijke geweldpleging worden ze ervan verdacht het bevel van de politie om zich te verwijderen te hebben genegeerd. Ze zitten voor een periode van twee weken vast en zijn gedagvaard voor snelrechtzittingen op 1 en 4 februari, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM is van mening dat door de explosie van geweld tegen mensen met een publieke taak, snelle actie gewenst is. Daarom heeft het OM de verdachten gedagvaard voor de snelrechtzittingen op 1 en 4 februari. Dat betekent dat de verdachten nog in de periode van inbewaringstelling voor de rechter staan.

Woensdag zullen nog negen personen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De eerste verdachte van de rellen moet woensdag op een snelrechtzitting verschijnen. Het gaat om een 46-jarige Amsterdammer die zondag werd aangehouden bij de ongeregeldheden op het plein.

Ⓒ ANP / HH

Zondag arresteerde de politie 143 personen. De meesten werden snel weer vrijgelaten, maar een aantal moet zich voor de politierechter verantwoorden. Vrijdag is er volgens het Openbaar Ministerie een tweede snelrechtzitting, waarbij een 36-jarige man uit Almere terechtstaat die tegen het schild van de ME trapte. Een foto van de ’flying kick’ van deze man werd in de media breed verspreid.

De vier mannen van wie de beelden zijn gedeeld worden gezocht voor openlijke geweldpleging. De politie hoopt op tips van het publiek.