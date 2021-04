RIVM meldt 7833 coronabesmettingen, hoogste aantal in een week

Het aantal coronagevallen ligt een stuk hoger dan een etmaal eerder. Woensdag meldde het RIVM zo’n 6400 gevallen. In de afgelopen zeven dagen kregen in Nederland 46.872 mensen na een test te horen dat ze het virus bij zich dragen. Dat zijn er gemiddeld 6696 per dag.

Rotterdam telde van alle gemeenten opnieuw de meeste positieve tests in het afgelopen etmaal: 455. Amsterdam volgt met 265 nieuwe gevallen. In Den Haag kwamen 213 besmettingen aan het licht. Utrecht telde 173 positieve tests en Tilburg 116. Ook op regionaal niveau spant Rotterdam-Rijnmond de kroon met 882 gemelde besmettingen, in de provincie Utrecht waren er 616 besmettingen.

Sterfgevallen

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen blijft relatief laag. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 19 coronapatiënten gemeld aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden, meldingen komen soms pas later binnen.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn in totaal ruim 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. Het officiële dodental door corona staat op 16.701. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Ziekenhuizen

In totaal zijn nu 2525 patiënten met Covid-19 opgenomen, 33 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 798 op de intensive care, een stijging van 22 patiënten. Dat is het hoogste aantal sinds eind april vorig jaar. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1727 coronapatiënten, 55 minder dan een dag eerder.

Het LCPS gaat al langere tijd uit van een stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, mede door de oprukkende Britse variant van het virus. „De instroom van Covid-patiënten en de bezetting in de ziekenhuizen zijn in de afgelopen week verder gestegen. Deze stijging verloopt conform onze eerdere voorspelling”, stelt de ziekenhuisorganisatie in een toelichting.

Om de druk op de zorg gelijkmatig te verdelen, zijn er afgelopen etmaal elf coronapatiënten overgebracht naar andere regio’s, onder wie twee ic-patiënten.