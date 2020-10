Studenten demonstreren voor fysiek onderwijs

„Investeer in studenten” en „Ik wil naar school” is er op meegebrachte vlaggen en borden te lezen. De demonstranten luisteren op 1,5 meter van elkaar met mondkapjes op naar toespraken van vakbonden, studenten en docenten. Studenten buiten Amsterdam volgen de demonstratie online, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

Ⓒ ANP / HH

„Een haperend gesprek via Zoom of een vraag in een chat haalt het niet bij het spreken van je docent of een diepe discussie na de les”, aldus studentenbakbond LSVb. „Veel studenten kunnen zich niet concentreren op hun kleine studentenkamer en missen kwaliteit. Veilig fysiek onderwijs is mogelijk en we hebben creatieve oplossingen.”

Locaties afhuren

De studenten vragen de regering geld waardoor universiteiten bijvoorbeeld theaters, concertzalen, en evenementlocaties kunnen huren waar coronaproof fysiek onderwijs gegeven kan worden. „Een win-winactie, gezien zowel de culturele- als de evenementensector hiermee ondersteund kan worden”, zeggen ze.

Door de coronamaatregelen vindt volgens de LSVb nu nog maar 10 tot 30 procent van het onderwijs op locatie plaats.