Ouders vermoorde Xavier Durlinger duimen dat arrestatie Merlijn C. (23) wél schot in de roos is

Door Bas Dingemanse

Ⓒ ANP

Sittard - Maandagmorgen krijgen de ouders van Xavier telefoon van de recherche. Er is nieuws. Die ochtend is er een 23-jarige man uit Sittard aangehouden in het onderzoek naar de dood van hun zoon. Hij wordt officieel verdacht van moord. Heel veel meer informatie krijgen de ouders van het slachtoffer niet. Ze weten dan nog niet dat het Merlijn C. is die in een politiecel zit.