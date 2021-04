Getuigen bootdrama Bolsward: ’Het stonk zo’

Binnenland

Grote zoekactie naar vermiste kanoër bij Zeewolde gestaakt

Bij het Wolderwijd tussen Zeewolde en Harderwijk is zaterdag gezocht naar een vermiste kanoër. Hij zou in de nacht van vrijdag op zaterdag in de kano zijn gestapt, zegt een woordvoerder van de Kustwacht. Er is in het gebied een lege kano aangetroffen.