16 jaar cel voor beramen kidnap gouverneur Michigan

De mannen zouden de leiders van een samenzwering zijn geweest die volgens de aanklagers voortkwam uit woede over de coronabeperkingen die Whitmer had ingevoerd in Michigan. De samenzweerders hoopten volgens de aanklagers dat de ontvoering tot een gewelddadige opstand zou leiden en een burgeroorlog zou aanwakkeren. De kidnap vond uiteindelijk niet plaats.

Zelf betoogden Fox en zijn medeverdachte dat de groep werd misleid door geïnfiltreerde FBI-agenten. Die zouden zelf op het plan hebben aangedrongen en daarmee de misdaad hebben uitgelokt. Naast voor het beramen van de ontvoering is Fox ook schuldig bevonden aan overtredingen van de wapenwet, lidmaatschap van een bende en het verstrekken van materiaal dat bedoeld was voor terrorisme.

In totaal werden in oktober 2020 dertien mannen gearresteerd. Twee van hen werden in april van dit jaar vrijgesproken, drie handlangers kregen vorige maand een gevangenisstraf van respectievelijk 10, 12 en 17 jaar opgelegd. Twee andere verdachten, die een kleiner aandeel hadden in het beramen van het plan, werden veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk 2,5 en 4 jaar.