Automobilist op snelweg onwel, rijinstructrice en leerling grijpen in: ’Hij raakte ons bijna’

Aanvankelijk dacht Dekker dat het om een idiote inhaalactie ging. „Ik dacht nog: wat gek, normaal haal je toch gewoon links in?”, vertelt ze daags na het eenzijdige ongeval op de A4 tegen Omroep West. Maar als het tweetal nog eens goed kijkt, zien ze een man in de problemen in zijn eigen Audi. „Hij zat helemaal onderuitgezakt in zijn stoel. Ik dacht: dit is goed mis. Hij moest braken en had zijn bewustzijn verloren, dat was heel eng om te zien.”

Het slachtoffer reed met hoge snelheid de vluchtstrook op. „Hij ging daarbij rakelings achter ons langs.” Chantal nam snel het stuur over van haar leerling en besloot direct om haar (alarm)lichten aan te doen en naast en voor de wagen te blijven rijden, om te voorkomen dat hij weer de snelweg opdraaide. Ook belden ze meteen 112. „Maar uiteindelijk kwam de auto zelf tot stilstand tegen de vangrail.”

Eerst moest een raam van de auto van het slachtoffer worden ingeslagen voor hij kon worden geholpen. Chantal is vooral trots op haar leerling, zegt ze tegen de omroep. „Ze bleef heel kalm en heeft voordat de hulpdiensten kwamen ook zijn hartslag gemeten. Ze wist precies wat ze moest doen.”

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het nu met de man gaat.

Afrijden

Volgende week wordt de stressbestendigheid van de leerling opnieuw op de proef gesteld: ze mag dan rijexamen doen.