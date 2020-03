’Mondkapjes bijna op, dus uitwassen’

„Veel ziekenhuizen kijken naar uitgassen, bestralen of wassen. Verzamel al je maskers en bewaar ze”, staat in de samenvatting van het webinar. Mogelijk is waterstofperoxide geschikt om de maskers te reinigen, zodat artsen en verplegend personeel ze opnieuw kunnen gebruiken. Het gaat om alle categorieën maskers.

Rantsoen

Op intensive care-afdelingen zijn de maskers op rantsoen. „Twintig per patiënt per dag is te doen. Wees zuinig.” De artsen adviseren om de maskers uit de FFP2-categorie, die gemiddelde bescherming bieden, zoveel mogelijk alleen te gebruiken bij zogenoemde ’aerosolvormende handelingen’, waarbij de behandelaar nauw lichamelijk contact heeft met een patiënt, zoals bij beademing of bij het inbrengen van een slang in de longen (intubatie). „Op de verpleegafdeling zijn deze niet altijd nodig.”

Minister Bruins van Medische Zorg kondigde vorige week aan dat Nederland mogelijk een flinke voorraad nieuwe mondkapjes uit Duitsland krijgt. Dat land heeft een exportverbod ingesteld voor kapjes, maar heeft voor Nederland een uitzondering gemaakt.

Op Twitter en Facebook is een inzamelingsactie gelanceerd om mondkapjes te doneren aan huisartsen, die een rantsoen van vijf per dag krijgen.