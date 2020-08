Identieke tweeling trouwt met identieke tweeling en is tegelijkertijd zwanger

De tweelingen hebben elkaar leren kennen op een tweelingenfestival in Twinsburg (Ohio). De vonken sloegen over in 2017 en zes maanden later gingen de heren Salyers op hun knieën in Twin Lakes State Park. Het huwelijk werd voltrokken door een tweeling.

Met z’n vieren wonen de stellen samen in één huis in Virginia. Binnenkort zullen ze hun leven met nóg meer moeten delen: de dames zijn tegelijkertijd in verwachting geraakt. Het heugelijke nieuws maakten zij bekend op hun - uiteraard gedeelde - Instagram-account: „Onze kinderen zullen op genetisch vlak broertjes of zusjes van elkaar zijn.” Of de vrouwen zwanger zijn van eenlingen of tweelingen is nog niet bekend.

„Liefst op dezelfde dag”

In een documentaire over hun bijzondere leven zegt Jeremy te hopen dat beide echtparen een tweeling krijgen. Het liefst op dezelfde dag.

Hoewel ze dus wel veel delen, is er een duidelijke grens: er wordt in huize Salyers niet aan partnerruil gedaan.

Baas boven baas

Iets verderop, in het Amerikaanse Perth, leeft echter een eeneiige tweeling dat nóg meer deelt dan Brittany en Briana: Anna en Lucy DeCinque delen zelfs dezelfde man.