Premium Het beste van De Telegraaf

’We zitten als slachtkippen in een mand’ Myanmar jaagt op journalisten

Door Annelie Langerak Kopieer naar clipboard

In Yangon wordt nog steeds met gevaar voor eigen leven gedemonstreerd tegen het militaire regime. Ⓒ foto AFP

Bangkok - Journalisten zijn sinds de staatsgreep in Myanmar hun leven niet zeker. Verslaggevers zijn massaal het land uit gevlucht of ondergedoken. „We zijn als slachtkippen in een mand.”