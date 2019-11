Dijkhoff (VVD) vraagt om clementie achterban

Dijkhoff gaf aan dat zijn partij in de hoek zit waar de klappen vallen met ’lelijke koppen in de krant’ en teleurstellende peilingen. „Heel vervelend, maar dat is nu aan de hand.”

De fractieleider erkende dat ook zijn partij het stikstofdossier lang niet serieus genoeg heeft genomen en dat het land daardoor nu met de gebakken peren zit. „Je kunt je niet voorstellen dat een rechter zo hard aan de noodrem trekt”, aldus Dijkhoff.

„Je hoeft je als volksvertegenwoordigers niet neer te leggen bij uitspraak van de rechter, maar we moeten er wel rekening mee houden.” Hij gaf aan dat regels altijd aangepast kunnen worden, maar dat dat wel tijd kost. Tot die tijd moet ook de VVD de tering naar de nering zetten.

Dijkhoff wil zo min mogelijk tijd verdoen met klagen over mensen die naar de rechter stappen om bijvoorbeeld hun milieuagenda af te dwingen. Hij vindt hun onderwerpen niet altijd even leuk. „Maar vanuit liberaal opzicht is het heel mooi dat je als individu naar de rechter kan stappen om te controleren of de overheid zich aan de eigen regels houdt.”

Zijn toespraak tot het VVD-congres had op momenten veel weg van een peptalk, waarbij meerdere keren slechte peilingen, vervelende krantenkoppen of negatieve duiding op het Journaal de revue passeerden.

Volgens Dijkhoff moet de VVD door de zure appel heen bijten en ’geen bange partij’ worden. „De VVD doet één grote belofte: dat we doen wat het beste voor het land is.”

Later zaterdag wordt er nog langer gesproken over de stikstofmaatregelen. De afsluiting van de dag belooft het hoogtepunt te worden met een bewerking van het tv-spelletje Ranking the Stars: Ranking the Politician. Prominente VVD’ers zullen daaraan meedoen. Paul de Leeuw is bereid gevonden om het evenement te presenteren.