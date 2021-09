Twee derde van weggebruikers trekt zich niets aan van app- en sms-verbod tijdens rijden

Dat blijkt uit het Social Media Dagboekonderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft laten uitvoeren voor de bewustwordingscampagne ’MONO’.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat Nederlandse bestuurders vinden dat de sociale-mediaberichten die ze tijdens het rijden ontvangen meestal onbelangrijk (84%) zijn en het risico van een boete niet waard (94%). Bijna de helft vindt ze zelfs onzinnig en nutteloos.

„Dit onderzoek laat zien dat veruit de meeste berichten die je tijdens het rijden op de fiets of in de auto krijgt heel goed kunnen wachten. Ook al ben je nieuwsgierig als je een bericht ontvangt, besef dat het lezen en beantwoorden ervan tot gevaarlijke situaties leidt. Dus bescherm jezelf en anderen en rijd MONO, met je ogen op de weg in plaats van op je scherm”, reageert minister Barbara Visser van IenW.

’Niet storen’

Ze roept weggebruikers op de telefoon tijdens het rijden op ’niet storen’ te zetten of op een andere manier ervoor te zorgen dat ze onderweg geen notificaties krijgen. Die zorgen namelijk voor afleiding en gevaarlijke situaties.

Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien Nederlanders berichten of meldingen ontvangen op hun telefoon als ze in de auto, op de fiets, de scooter, brommer of snorfiets zitten. Hoewel ze in de meeste gevallen niet reageren geeft twee derde toe ze wel eens te lezen. Jongeren vaker dan ouderen. De berichten onderweg gaan vaak over sociale contacten, afspraken en familie, of het zijn gesprekken in groepsapps.

Van de bestuurders die hun telefoon gebruiken in het verkeer, geeft ruim de helft aan dat er daardoor wel eens iets is gebeurd. Het meest genoemd werd langzamer rijden, van de weg raken of slingeren en trager reageren. In enkele gevallen leidde dat tot een ongeluk of een boete van de politie.

Tijd doden

Van de verkeersdeelnemers geeft 15% toe niet alleen berichten te ontvangen, maar ook te versturen. Opvallend is verder dat 14% van de mannen vindt dat het rijden goed te combineren is met het gebruik van een telefoon, tegenover 6% van de vrouwen. Ze doen het vaak om de tijd te doden tijdens het rijden en omdat volgens hen de kans op een bekeuring toch klein is.

Overigens is de boete voor het gebruiken van de telefoon op de fiets 100 euro en kost een prent voor het appen of bellen achter het stuur van een auto 250 euro.