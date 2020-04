Buurt pokerplek Zaandam: ’Het was een broeinest’

De politie trof in het pand in Zaandam zeker 53 mensen aan op een illegaal pokertoernooi.

ZAANDAM - Het pand in Zaandam waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal pokertoernooi werd gehouden, is al langer ’in beeld’ bij de autoriteiten, zo stellen omwonenden. Het bedrijventerreintje is volgens hen al tijdenlang een ’broeinest’. Vorig jaar werd op het pand beslag gelegd door de officier van justitie.