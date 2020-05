‘Team-Jetten gebruikt medicijn dat niet werkt’

Het is wachten op de details uit de persconferentie van dinsdagavond. Volgens De Winther zal het kabinet meer soelaas bieden aan bepaalde sectoren, zoals sportscholen. Ook wordt er gewerkt aan verschillende scenario’s voor de zomervakantie.

Verder gaat het in de podcast over de ludieke actie van de VVD, nu de normale vergaderweek is hervat in de Tweede Kamer. Luister Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcastkanaal.