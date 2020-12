Dode na woningbrand in Hoorn, man aangehouden

Binnenland

Vlammen in woning fataal voor Zeeuwse vrouw (94)

Uit onderzoek is vrijdag definitief vastgesteld dat een vrouwelijke bewoonster (94) bij een brand in het Zeeuwse Koewacht is omgekomen. „We doen vandaag met de brandweer onderzoek naar de oorzaak van de brand. De omgeving is nog afgezet en in de Nieuwstraat is voor het verkeer een omleiding ingestel...