Zwaargewonde na woningbrand in Hoorn: omwonenden geëvacueerd

Brandweerlui vannacht in Hoorn. Ⓒ Inter Visual Studio

HOORN - Door een brand in een woning aan de Keern in het Noord-Hollandse Hoorn is in de nacht van donderdag op vrijdag iemand gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van veiligheidsregio is het slachtoffer „in zorgelijke toestand vervoerd naar het ziekenhuis.” De brandweer is nog bezig met blussen en doorzoekt de woning.