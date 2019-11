Buurt strijdt voor behoud shoarmazaak

„Konak fungeert als halve kantine voor scholen en als buurthuis”, zegt Mandan. „Ik ken iedereen hier.” Deze ochtend drinkt buurtgenoot Henk Haazer een kopje koffie met hem. „Het is een persoonlijke ramp als dit weg gaat. Ik kom hier elke dag, hier heb ik aanspraak”, zegt Haazer over het paviljoen, dat ooit begon als dependance van een hotel.

Afgelopen augustus kreeg Mandan naar eigen zeggen per WhatsApp te horen dat zijn zaak moest sluiten, omdat de erfpacht van de verhuurder met de gemeente afliep. „Maar ik wist van niets! En ik ga nooit zo’n mooie plek als deze terugvinden. De lege plekken achterin het station zijn veel te duur voor mij.”

„Negentien jaar geleden startte ik in een buurt geteisterd door junks. Ik heb negen jaar verbouwing van het station doorstaan, de herinrichting van het Proveniersplein. Nu alles achter de rug is, mag ik vertrekken”, foetert Mandan. „Ik ben best bereid om te verbouwen voor een mooier uitzicht.”

De gemeente blijft echter bij haar standpunt. „Wij hebben zeven jaar geleden al aan de verhuurder aangekondigd dat de erfpacht afloopt. Het is nodig omdat de singel die achter het paviljoen ligt beter tot zijn recht moet komen, en het hoort bij de herontwikkeling van het plein aan de achterkant van het station.”