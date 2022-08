Loods met eierdozen staat in brand in Franeker

FRANEKER - Aan de Zuidelijke Industrieweg in Franeker staat een loods in brand. Het gaat om een loods van ongeveer 80 bij 20 meter waar eierdozen worden opgeslagen. Volgens de brandweer staat de volledige loods in brand en is het dak ingestort.